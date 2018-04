Tasuta ühistranspordi varjukülg: väikebussifirma ootab surmaotsust

«Meie põhitööks on Harjumaal maakonnasisene kommertsliinivedu, millega me täidame ära lüngad avaliku ehk riigi poolt doteeritava liiniveo sõidugraafikute vahel. Kui nendel saab sõitmine olema täiesti tasuta, siis ilmselt meie tasulisele liinile enam niipalju reisijaid ei jätku, et liini käigus hoida,» selgitas Saag, lisades, et hetkel opereerib nende ettevõte kolme liiniga – kaugbussiliin Tallinna-Koeru vahel, maakonnabussiliin Tallinn-Riisipere-Nissi-Turba ning väikebussiliin Tallinn-Kose-Ardu, vahendab Äripäev.