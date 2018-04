Uuring: tõhusaim viis kasvuhoonegaaside vähendamiseks on muuta elektritootmist

Energeetika asekantsler Ando Leppimani sõnul on üks paljulubavamaid viise kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks suurem elektri ja biokütuste kasutamine transpordis. «Elektrit tuleks toota kasvuhoonegaase õhku mitte paiskavate tootmisviiside abil. See tähendab enamasti taastuvenergia allikate laialdasemat kasutuselevõttu,» sõnas Leppiman, lisades, et nii Eestis kui ka Lätis ja Leedus on võimalik taastuvenergia eesmärke saavutada kasutades kohalikke taastuvaid energiaallikaid.