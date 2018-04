Nortali juht asutas uue põneva nimega ettevõtte

«Tegu on holding-tüüpi ettevõttega, mis sai loodud, et lihtsustada ja koondada oma Nortali aktsiate omandistruktuuri,» selgitas Alamäe.

«Plokiahel on lihtsalt nimi, mis tundus piisavalt pull. Mingit uut äriplaani seal taga ei ole ja abiks on ka see, et peale eestlaste keegi seda nime ei suuda välja hääldada,» muheles mees.

Ettevõtte nimi Plokiahel OÜ tuleneb plokiahela (inglise keeles blockchain) tehnoloogiast, mille peal töötavad kõik viimasel ajal palju tähelepanu saanud krüptorahad, tuntuim neist on bitcoin.

Kui krüptorahade jätkusuutlikusse suhtuvad eksperdid pigem kriitiliselt, siis plokiahela tehnoloogiat peetakse reeglina tulevikumuusikaks, mis võiks mitmetes valdkondades, näiteks finantssektoris, revolutsiooni teha.

Mida arvab aga Alamäe ise plokiahela tehnoloogiast ja selle potentsiaalist? «Tegemist on küll huvitava tehnoloogiaga, aga vähemalt meie pole sellele siiamaani suutnud ühtegi päris ärilist rakendust välja mõelda. Ja niipalju, kui me oleme mööda maailma seda uurinud, siis ega mujal ka palju paremini ei ole,» rääkis ta.

Alamäe märkis, et plokiahela tugevus on andmete terviklikkus (inglise keele data integrity), mis on üks oluline infoturbe tugisammas. «Samas vähemalt Eestis suudame me sama tulemuse saavutada ka digitaalallkirja ja ajatempli kombinatsiooniga ja siin plokiahel midagi fundamentaalset juurde ei anna.»

Mehe sõnul otsitakse plokiahela tehnoloogiale meeleheitlikult rakendust nii Silicon Valleys kui ka mujal maailmas. See muudab aga loo kunstlikuks ja isegi naljakaks. «Mul üks tuttav investor rääkis, kuidas ta kuulas idufirmade plokiahela teemalisi raha tõstmise ürituse, kus 95 protsendil ettevõtetest ei andnud blockchaini kasutamine ettevõtte ärimudelile mitte midagi juurde,» kirjeldas Alamäe.

Ta on kindel, et praegu on blockchain selgelt oma haibi tipus ja ühel hetkel peab teatav pohmelus ka tulema. «Samas, kui nii suur hulk inimesi meeleheitlikult rakendust otsib ja sellesse teemasse globaalselt nii palju raha sisse valatakse, siis ehk tulevikus mingi andekas rakendus välja ka mõeldakse,» lisas ettevõtja.