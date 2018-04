Eesti laevaehitajad lõikavad Soome majandusõitsengust kasu

Sealjuures on Soome laevatehaste peamisteks partneriteks Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Rumeenia ettevõtted - nii töötab Meyeri Turu laevatehases umbes 4000 laevaehitajat, kellest tuhatkond on välistööjõud.

«Põhikonkurendid on soomlaste enda firmad, nende kvaliteet on kohati parem, kuid kindlasti ei ole me odav allhankemaa,» kiitis Kokk Soomes tegutsevaid laevameistreid, lisades, et täna vaadatakse eestlaseid kui võrdseid.