POSTIMEES SLOVEENIAS Kõrge euroametnik: oleme paradigma muutuse tunnistajaks transpordis

«Kui olete tähele pannud, siis viimase aja üheks suureks sõnakõlksuks on saanud «ühendatus», mis koondab enda alla terve rida erinevaid poliitikaid ja mõisteid,» rääkis neljapäeval üle-euroopalisel transpordivõrgustike kohtumisel Sloveenia pealinnas Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič.

«Oleme juba ajaloos näinud, kuidas edusammud transpordisektoris toovad endaga kaasa olulisi muutusi ühiskonnas. Ühtlasi oleme näinud, mida on võimalik saavutada erinevate sektorite koostöös. Siis kasv kiireneb ja saame rääkida juba paradigma muutusest. Ma olen üsna kindel, et te teate, et ka praegu on see aset leidmas,» lisas kõrge euroametnik.

Šefčoviči sõnul oleme parasjagu paradigma muutuse tunnistajaks nii majanduses, telekommunikatsioonis, energiavaldkonnas kui ka loomulikult transpordis. «Ja meie kohustus ettevõtjate, ametnike ja innovatsiooni eestvedajatena on aidata kaasa sellele muutusele, juhtida seda õiges suunas,» märkis ta.

Euroametnik rõhutas, et kui me räägime tänapäeval ühendatuse parandamisest, siis tähendab see transpordi digitaliseerimist, reaalaja andmete kasutamist (näiteks sõidujagamislahenduste puhul), võimaldades sellega reisijatel leida paremaid viise reisimiseks ja hea kogemuse jagamiseks teistega. «Ka võimaldab see transpordiettevõtetel prognoosida paremini tulevikku ning muuta logistikat täpsemaks,» lisas Šefčovič.

Komisjoni asepresidendi sõnul tuleks Euroopa tulevikku silmas pidades lisada transpordivolinik Violeta Bulci null-visioonile - mis tahab aastaks 2050 viia nulli kiirteedel surmaga lõppevad õnnetused, heitenäitajad ning transpordivaldkonda puudutava paberimajanduse -, ka neljas punkt. «Null ummikuid meie linnades,» käis Šefčovič välja.

Tema sõnul on see täiesti saavutatav, kui asume linnatransporti paremini planeerima ja paneme meile kättesaadavad andmed sellel eesmärgil tööle. «Ma usun, et näeme juba lähiaastatel suuri läbimurdeid selles vallas,» on kõrge euroametnik veendunud. Siin näeb ta oma rolli nii 5G-l kui ka Euroopa oma nn roheliste akude tootmise püsti panemises.

Kolmapäeval alanud ja reedeni kestev Euroopa transpordivõrgustike kohtumine TEN-T Days toimub sel aastal üheksandat korda. Sellel aastal osaleb üritusel üle 2300 osaleja, sealhulgas 17 liikmesriigid transpordiministrid, terve rida kõrgeid Euroopa Komisjoni ametnikke ja 80 uuenduslikke transpordilahendusi pakkuvat idufirmat.