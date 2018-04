Hämarad firmad kasutavad Eesti IT-kuvandit ära

Finantsinspektsiooni turujärelevalve ja sunni divisjoni juht Kristjan-Erik Suurväli tunnistab, et Eesti aadressidega kahtlased firmad on muret tekitav trend.

E-valimised, e-maksuamet, e-residentsus – me oleme e-riik ja selle üle uhked! See on sõnum, mille laineharjal on meie riigijuhid aastaid purjetanud. Nüüd oleme jõudnud olukorrani, kus hea IT-kuvand teeb meile karuteene.