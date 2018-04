Draghi: protektsionism on aeglustuva kasvuga euroalal tõusuteel

Draghi märkis, et viimastel kuudel on kasvutempo olnud tagasihoidlikum kõigis euroala riikides ning, et «need langused olid järsud ja kohati oli nende ulatus ootamatu».

Tema sõnul on euroala majanduskasvule aina enam ohuks kasvav protektsionism mujal maailmas, ehkki praegu on kaubanduspinged piirdunud suuresti vaid «retoorikaga,» ütles Draghi

«Loomulikult me ei tea, mis on võimaliku vastulöögi otsesed mõjud, kui USA ähvardused realiseeruvad,» jätkas ta. «On aga kindlalt teada, et neil sündmustel on põhjalik ja kiire mõju usaldusele – äriusaldusele, eksportijate usaldusele. Usaldus võib omakorda mõjutada kasvu väljavaadet.»