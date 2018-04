Danske panga äri hääbub Eestis

Danske klientidelt tuli siis signaale, et pank on praktiliselt lõpetanud laenude, eriti aastase ja pikema tähtajaga laenude väljastamise ning turul spekuleeriti, et selle põhjuseks võivad olla ettevalmistused Balti filiaalide müügiks. Danske muidugi eitas laenutegevuse peatamist.