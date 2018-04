Uusi makse ei tule: riik pani paika nelja aasta majanduspoliitika

Riigi eelarvestrateegia lõppdokumendis on kirjas, et valitsus näeb majanduskasvu peamise ühiskondliku heaolu kasvu allikana. Kiirema majanduskasvu saavutamiseks vähendab valitsus tööjõumakse ja suunab avalikke vahendeid tegevusteks, mis aitavad kasvatada meie inimeste ja ettevõtete konkurentsivõimet läbi tootlikkuse kasvu.

Järgnevalt vaatama, mida on riik konkreetselt riigieelarve strateegias majanduse arendamiseks teha lubanud:

Majandusarengu väljavaated on positiivsed. Rahandusministeerium prognoosib 2019. aastal majanduskasvuks 3,2% ja järgnevatel aastatel 2,9-3% aastas. Keskmine palk jätkab kasvu, maksukoormus püsib lähiaastatel 34% juures. See tähendab, et valitsus uus maksumuudatusi ei planeeri.