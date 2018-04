Edukas IT-ettevõtja toetab Kallast: isemajandav Eesti on suurepärane idee!

«Majandusinimesena pean tõdema, et isemajandav Eesti on ühiskondlikus mõttes kõige õigem narratiiv, mida peale Eesti vabanemist erakondadelt kuulnud olen,» sõnab Jaan Pillesaar, kes lisaks IT-ettevõttele Helmes on ka Eesti Teenusmajanduse Koja juhatuse esimees. «Olen Kaja Kallasega nõus, et me peame taastama riigis kodanike iseotsustamise ja isemääramise õiguse, vähendades seaduste ja regulatsioonide arvu ning lubades kodanikel teha oma elu põhiotsuseid ise.»