Kaks kuud enne tasuta ühistransporti: bussifirmad on mustas teadmatuses

Nii bussifirmade Arilix OÜ juht Toomas Hainla kui ka M.K Reis Xi juhataja Margus Korka ütlesid, et «keegi ei tea midagi, vedajad on täiesti teadmatuses ja et kõik on nii ebamäärane, et ei oska midagi tarka öelda», kirjutab Äripäev.