Tallinnat ootab tänavu kruiisituristide uputus

Tänavusel hooajal on Tallinnasse oodata kruiisilaevasid 341 korral, tuues Eesti pealinna kokku üle 565 000 reisija. «Kruiisilaevade külastuste arvu poolest saab see aasta olema rekordiline, reisijate arv on eelbroneeringute järgi sarnases suurusjärgus eelmise aastaga. Kas rekord tuleb, selgub juba hooaja lõpus,» ütles Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman pressiteate vahendusel.