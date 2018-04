A. Le Coq naudib piirikaubanduse vilju: Läti eksport lööb rekordeid

Noobi selgitas, et esimese kvartali erakordselt suure ekspordikasvu peamiseks mootoriks oli Läti-suunaline eksport, mis kasvas aastaga 6,6 korda ja moodustab kogu ekspordimahust ligi 40 protsenti. A. Le Coqi põhilised ekspordiartiklid olid erinevad õlled, siidrid ja long drink’id.

«Tulenevalt õlle, siidri ja long drink’ide jätkuvalt langevast müügist sisemaal, panustame järjest enam ekspordile,» lausus Noop. «Välisturgudele liikus meie tehasest 30 protsenti õlledest, 51 protsenti long drink’idest ja 32 protsenti siidritest. Olen kindel, et need numbrid kasvavad veelgi,» on Noop veendunud.