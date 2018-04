Puust ja punaseks: kui palju tõstab biokütuse lisamise nõue hindu tanklates?

Paljudel sõidukitel on kütuseluugi juures märk, mille kohaselt ei soovitata biokütust tankida. See märk kehtib 100 protsenti biokütuse kohta ja võib seetõttu tarbijat eksitada. Autotootjad on kinnitanud, et kuni 5 protsendilise etanooli mahusisaldusega mootoribensiin ja kuni 7 protsendilise biokütuse mahusisaldusega diislikütus sobib kõikidele sõiduautodele.