Danske pakib Eestis pillid kokku: esimesena loobutakse kohalikest klientidest

«See otsus on strateegiliselt kooskõlas meie üldiste ambitsioonidega keskenduda Põhjamaade klientidele. Seetõttu me muudame vastavalt Baltikumi äritegevust. Nii saame luua oma klientidele enim väärtust meie kogemuste, rahvusvaheliste teenuste ja lahenduste kaudu,» selgitas Danske Banki International Governance and Secretariat üksuse juht Frederik Bjørn.