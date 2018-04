Vanad ministeeriumimajad seisavad jõude, aga kommunaalid jooksevad

Möödunud aasta augustis kolisid justiits-, sotsiaal-, rahandus- ja majandusministeerium ning osaliselt ka haridusministeerium oma vanadest majadest välja ja seadsid end sisse Suur-Ameerika tänaval asuvasse uude klaasist tornhoonesse.

Kõige paremini on seni läinud sotsiaalministeeriumi Gonsiori tänava hoonega, mis müüdi mullu jaanuaris enampakkumisel 3,8 miljoni eurose alghinnaga Kaamos Groupi tütarfirmale Avala OÜle.

Ettevõtte sõnul kavatsevad nad hoone ümber ehitada kortermajaks, mille esimesel korrusel on äripinnad. Maja renoveeritakse, aga märkimisväärset ümberehitamist ei tule. Kaamos Groupi juhatuse liikme Ivar Vahteri sõnul peaks maja valmis saama tänavu sügiseks.

Riik pani sotsiaalministeeriumi hoone müüki. Бывшее здание Министерства социальных дел. FOTO: Jaanus Lensment/Postimees

Kaheksa kuud pärast kolimist seisavad aga kolm ülejäänud maja endiselt rohkem või vähem tühjana. Hoonete omanik Riigi Kinnisvara AS (RKAS) alles otsib neile ostjat või üürnikku, selgitas ettevõtte kommunikatsioonijuht Urmas Glase.

Justiitsministeeriumi üks vanadest hoonetest Tõnismäel on praegu Harju Maakohtu käsutada, kes kasutab seda asenduspinnana suve lõpuni. Pärast seda tuleb kaalumisele hoone edasine väljaüürimine või müük. Seal samas kõrval asuv teine endine ministeeriumihoone on seevastu konserveeritud. See tähendab, et RKAS peab hoolitsema selle eest, et hoone oleks valve all, minimaalsel kütterežiimil ja et heakorratööd oleks tehtud. Tühja maja üleval pidamine on maksma läinud 7615 eurot.

Justiitsministeeriumi endine hoone. FOTO: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Rahandusministeeriumi endine ajutine hoone Endla tänaval on samamoodi kasutuseta. Kõrvalhoone Lõkke tänavad on küll osaliselt rahandusministeeriumile välja renditud, kuid peamajas valitseb tühjus. Suure hoone jõude seismine on riigile maksma läinud pea 23 000 eurot. Glase ütles, et hoone välja üürimise üle peetakse praegu läbirääkimisi.

Varem on haridus- ja teadusminister Mailis Reps pakkunud välja ühe võimalusena rajada sinna Tallinna kesklinna riigigümnaasium. Glase selgitas, et kooli ehitamise plaan on ka praegu jõus, aga kindlat otsust veel tehtud pole.

Vanalinnas Harju tänaval asuva endise majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hoone võtmed sai RKAS kätte alles selle aasta jaanuaris. Kuigi majale pole uut omanikku või üürnikku leitud, loodab RKAS tänavu maja siiski maha müüa. Hoonega üleval pidamisele on kolme kuu jooksul kulunud juba 13 000 euroni.

Harju tänava maja kohta on varasemast teada niipalju, et kinnisvarafirma DTZ Kinnisvara hindas mullu kevadel maja väärtuseks 3,9 miljonit eurot.

Kahju välja rehkendamine keeruline

Kuna niivõrd magusa asukohaga kinnisvarale pole juba peaaegu aasta jooksul rakendust leitud, kerkib üles küsimus, et kui palju on riigil seetõttu potentsiaalselt üüritulu saamata jäänud. Seda uuris riigihalduse ministrilt Jaak Aabilt ka reformierakondlasest riigikogulane Arto Aas.

Aab vastas talle kirjalikult, et sellele küsimusele vastamine oleks spekulatiivse iseloomuga, kuna see eeldaks põhjalikumat analüüsi. Ministri hinnangul sõltuks see üürilepingu tingimustest, üürniku nõuete alusel omaniku poolt tehtavatest täiendavatest investeeringutest ja paljust muust. «Kui soovite täiendavate analüüside läbiviimist, siis palun anda sellest teada, võimaldades ka piisava ajavaru analüüside läbiviimiseks,» märkis ta.

Urmas Glase lisas RKASi poolt juurde, et kuna nende eesmärk on leida kõige otstarbekam lahendus ja paigutada hoonetesse eeskätt riigiasutusi, mitte sekkuda erabüroopindade renditurule, pole saamata jäänud tulu arvutamine asjakohane. Samut oleks pelgalt varasema rendihinna põhjal tehtud mehhaaniline arvutus lihtsalt spekulatsioon, leidis ta.