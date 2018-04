Pillesaar: seaduste maht Eestis on ammu ületanud mõistliku vajalikkuse piiri

«Nagu ajalugu näitab, siis Eesti ettevõtlus toimis oluliselt edukamalt üheksakümnendate alguses, kui kõiki neid lugematuid seadusi veel ei olnud. Täna näiteks on meil ettevõttes üsna mitme töökoha mahus tööd, mis on vajalik suuresti ainult teatud seaduste täitmise jälgimiseks,» kirjeldab IT-ettevõtte Helmes juht Jaan Pillesaar.

Lugematud reeglid teevad sellega ettevõtete tegutsemise kulukamaks, alandavad majanduse paindlikkust ning nõuavad ka aina uusi ametnikke, selleks et kõikide nende lugematute seaduste täitmist tagada, leiab IT-ettevõtja. Tema sõnul ei ole siin mõtet süüdistada ka Euroopa Liitu, sest sellest tulenevaid nõudeid on Eesti seadusloomes vaid 25 protsenti.

«Minu arvates on seaduste maht ammu ületanud mõistliku vajalikkuse piiri, kuna üsna kindlalt võib väita, et 95 protsenti Eesti inimesi ei ole 95 protsenti meie seadustest kunagi lugenud. Ja nüüd me siis eeldame, et nad oskavad neid täita? Millist kasu on meile seadustest, mida enamik inimesi isegi ei tea?» küsib teenusmajanduse koja juht.