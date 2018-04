Eestlaste kaardimaksed Lätis: piirikaubandus näitab stabiliseerumise märke

«Väliskaubandusstatistika ja kaardimaksed osutavad, et aasta alguses ei ole piirikaubandus võrreldes sügisega kasvanud,» sõnas Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, lisades, et aastatagusega võrreldes on piirikaubandus siiski märkimisväärselt kasvanud.

«Vara on aga teha järeldust, et Läti-suunalise piirikaubanduse osas on suurem huvi möödas, sest andmetes on palju lühiajalist kõikumist, mis võib järeldust mõjutada,» selgitas ta.