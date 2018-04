Siseministeerium muudaks ebaseadusliku võõrtööjõu kasutamise kuriteoks

Ühe ettepaneku kohaselt antaks politsei- ja piirivalveametile (PPA) õigus taotleda kohtult juriidilise isiku sundlõpetamist, kui see on süsteematiliselt võimaldanud seadusliku aluseta välismaalase Eestis töötamist või maksnud talle lubatud töötasu määrast väiksemat tasu. Seejuures näeb eelnõu ette võimaluse ka rikkumise korda saatnud ettevõtte juhtide suhtes ärikeelu rakendamist.

Kui kehtiva seaduse alusel on hankija õigus riigihanke alusdokumentides nõuda pakkujalt hankelepingu selle osa suuruse ja iseloomu näitamist, mille suhtes pakkuja kavatseb sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega. Siis kavandatud muudatus võimaldab hankemenetlusest kõrvaldada selline pakkuja, kes on näidanud, et ta kavatseb sõlmida allhankelepinguid selliste alltöövõtjatega, kes on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest või välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise võimaldamise eest.