Harju Elektri käive kasvas esimeses kvartalis pea poole võrra

2017. augustis avas AS Stera Saue Harju Elektrile kuuluvas Allika tööstuspargis uued tootmis- ja laohooned, kasvatades kinnisvara segmendi müügitulu võrreldava perioodi suhtes. Muu segmenteerimata tegevuste müügitulu suurenes kvartalite võrdluses 3,9 miljoni euro võrra 4,8 miljoni euroni, millest 71,3 protsenti moodustasid elektriinstallatsioonitööd

Kontsern tegi jätkuvalt kulutusi uute hangete ettevalmistamiseks ja uute äriühenduste soetamise lõpuleviimiseks 2018. aastal, lisaks on spetsiifiliste tellimuste mahu hüppeline tõus toonud kaasa vajaduse palgata juurde spetsialiste. Kõik see on kasvatanud aruandekvartali üldhalduskulusid 700 000 euro võrra ja tõstnud üldhalduskulude osakaalu aruandekvartali müügitulus 7,4 protsendini. Ettevõtte üldhalduskulude tõus oli valdavalt tingitud arenduskulude suurenemisest.