Sel hooajal on Tallinnasse oodata 565 000 kruiisituristi

Hooaja avab 26. aprillil Tallinna Vanasadamasse saabuv Viking Sea, mille pardal on 891 reisijat. Enamik reisijatest on pärit Ameerika Ühendriikidest, kuid kokku on laeval 14 erineva rahvuse esindajad. Laev saabub Tallinnasse Warnemündest ja suundub siit edasi Peterburi.