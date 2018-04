PayPali endine tegevjuht: Bitcoin on pettus

Kuigi Bitcoini hind on viimasel ajal tublisti tõusnud ning ületanud 9000 dollari taseme, ei anna kriitikud krüptorahale rahu. Nii väljendas endine PayPali tegevjuht ning Personal Capital Corpi asutaja Bill Harris arvamust, et Bitcoini näol on tegemist petuskeemiga ning lükkas ümber kõikide entusiastide väited, nagu oleks krüptorahal mingisugune väärtus, vahendab Marketwatch.

«Ma olen väsinud ütlemast: Ole ettevaatlik, see on spekulatiivne. Siis: Ole ettevaatlik, see on hasartmäng. Siis: Ole ettevaatlik, see on mull,» kirjeldas endine PayPali juht. «Olgu, ma ütlen seda: Bitcoin on pettus,» sõnas Harris.