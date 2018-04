Soomlase leiutatud imekork muudab vee viinaks

Tegemist pole Soome leiutaja esimese erilise pudelikorgiga. Kaj Pelamo on varasemalt välja tulnud ka korgiga, mis muudab tavalise vee gaseeritud veeks või limonaadiks, vahendab Italehti.

Sellised imekorgid maksavad Soome K-poodides kõigest poolteist eurot. Leiutaja uusim saavutus on aga pudelikork, mis teeb veest alkoholi. Uuendusliku toote nimeks on QAP ning toode on hetkel Soome toiduameti Valvira poolt testimisel.