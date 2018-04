Läti järelevalveamet andis Citadelele pangale loa võtta üle Leedu tütarfirma

Komisjoni teatel jõuti järeldusele, et Leedu tütarfirma ülevõtmine ei mõjuta panga stabiilsust ega maksevõimet, samuti ei kahjusta see investorite ja hoiustajate huvisid. Samuti andis järelevalveamet Leedu tütarfirma praegusele juhile Jūratė Jazukevičienėle loa jätkata panga Leedu filiaali juhina.

Pärast restruktureerimist on Citadele Bankil filiaalid nii Eestis kui Leedus ning Baltimaades saab selle peamiseks järelevalvajaks Läti finants- ja kapitaliturgude komisjon. Muudatus peaks lõpule jõudma 2019. aasta esimesel poolel.

Citadele juhatuse esimees Guntis Beļavskis on varasemalt öelnud, et muudatus ettevõtte struktuuris tehakse, et kiirendada uute digitaalsete pangateenuste toomist Leedu turule ning teha pangagrupi toimimist tõhusamaks.