GALERII Uskumatu luksus: vahi alla võetud kurikuulus ärimees üürib oma kodu välja

Kv.ee portaalist leitavas kuulutuses seisab: „Eriline sisekujundus, isiklik spordisaal, veinikelder ja võrratu mullivanniga katuseterrass, on vaid mõned märksõnad, mis seda suurejoonelist kodu iseloomustavad.“ Kuulutuse juures olevate piltide põhjal võib väita, et seekord pole üürile andja sugugi liialdanud oma kodu kirjeldusega. Kõige selle keskel saab elada 8000 euro eest kuus.

Pavel Gammeri pidas keskkriminaalpolitsei koos äripartneri Hubert Hirve ja veel ligi 10 nendega seotud inimesega kinni veebruaris. Neid kahtlustatakse majandusalastes ning varavastastes kuritegudes. 13. veebruarist on Gammeri majal kohtulik hüpoteek 150 000 eurot Eesti Vabariigi kasuks.

Hubert Hirvel ja Pavel Gammeril on mitu omavahel seotud äride võrku, nad on tuntud hotellide ja toidukohtade ning kallimat sorti kinnisvara omanikena. Näiteks on neile kuulunud või kuuluvad Tallinna vanalinnas Vana Wiru pubi ja Vana Wiru hotell, hotell Imperial koos St Michaeli juusturestoraniga ning Promenaadi hotell Haapsalus.

Kuigi omamoodi kuulsus on Gammerit ja Hirve saatnud juba aastaid, on nendega äri ajanud igati respekteeritud ettevõtjad. Näiteks toob üks nende valdusfirmadest General Baltic Group oma 2014. aasta aruandes eraldi esile peamised koostööpartnerid, nagu Liviko, A. Le Coq, Prike, AS Tridens, Saku Õlletehas, Leibur, Balbiino ja mitmed teised. Samas, 2014. aasta majandusaruandes on kirjas ka see, et OÜ General Baltic Group lõpetas oma põhitegevuse ja otsib uusi äriprojekte.

Gammerile ja Hirvele on mitmel pool Tallinnas kuulunud kinnisvara ja näiteks 2008. aastal ostis Tallinna Ülikool nende firmalt endise piirivalveameti administratiivhoone, Tallinna Meremeeste Klubina tuntud kollase nurgamaja Uus-Sadama tänaval, et rajada sinna digitaalne filmikeskus.