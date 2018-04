Inimesed on Hooandja kaudu kuue aasta jooksul panustatud 2,5 miljonit eurot

Hooandja juhatuse liige Henri Laupmaa teatas kolmapäeval BNS-ile, et kuus aastat tagasi oli usk seda tüüpi rahastusmudeli toimimisse suhteliselt väike, kuid juba esimestel kuudel selgus, et inimesed on valmis toetama eeldatust palju rohkem. «Tänaseks on juba üle 80 000 inimese panustanud projektidesse nagu Estcube-2, rulapark, Elektriteater, allveelaev, filmid ning muidugi loendamatu hulk raamatuid ja muusikat,» sõnas ta.