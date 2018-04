Haigekassa otsib 65 miljoniga eriarsti- ja õendusabi teenusepakkujaid

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on konkursil oluline hindamiskriteerium ravikvaliteet. «Kvaliteedinäitajatena hindame näiteks asutuse arstide pädevust ja töökogemust, diagnostikavõimalusi, samuti seda, kas asutuses hinnatakse regulaarselt patsientide rahulolu ja planeeritakse tegevusi selle tõstmiseks,» selgitas Parv. «Osalejate hindamisel on väga olulisel kohal ka kättesaadavus: näiteks, kas teenusepakkuja on valmis võtma patsiente vastu ka õhtusel ajal või nädalavahetustel, kas raviasutusel on patsientide mugavaks teenindamiseks olemas digiregistratuur ning kas perearstile pakutakse e-konsultatsiooni võimalust,» lisas Parv. Konkursil hinnatakse ka seda, kui hästi täidab raviasutus ravikindlustuse ja tervishoiuvaldkonna õigusakte ning milline on teenuste hind.