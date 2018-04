Soomlased jõudsid struktuurse tööpuuduse piirini

Soomes töötab 71 protsenti tööealisest elanikkonnast, neist on tööta 8,2 protsenti ning viimase aastaga on tööhõives osalejate arv kasvanud 37 000 võrra 2,5 miljonile inimesele, vahendab Äripäev .

Hoolimata kõrgest tööpuudusest on karta, et edasine hõivekasv pidurdub, prognoosis Soome Nordea peaanalüütik Aki Kangasharju. «Lihtsalt palgatavate inimeste arv on juba praegu madal, käes on kibe vajadus tegeleda struktuurse tööpuudusega. Vaja on rohkem sihipärast väljaõpet ning motivatsioonilõksude kaotamist,» ütles Kangasharju.