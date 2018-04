Valitsus plaanib veeteede ametile anda jäälõhkumise eest 2,2 miljonit

Korralduse seletuskirjast nähtub, et viimastel aastatel on jäämurdetöödeks eraldatud umbkaudu 6,5 miljoni eurot. See summa arvestab niinimetatud pehme talve olusid, mil jäämurdmist ei toimu või toimub vähesel määral. 2018. aastal alustati jäämurdetöödega Pärnus 18. jaanuaril ja Soome lahel 22. veebruaril ning jäämurdetööd kestsid pea aprilli keskpaigani.