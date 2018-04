Ettevõtjad on vastu plaanile vähendada soolist palgalõhet seaduse abil

Muudatus ei kohtle koja hinnangul ka kõiki töötajaid võrdselt, sest organisatsiooni siseselt muutuvad avalikuks vaid osade töötajate töötasud. Näiteks kui ühte ametigruppi kuulub üksteist töötajat, kelle hulgas on üks naine ja kümme meest, siis on naise töötasu organisatsioonis kõigile teada, kuid meestöötajate kohta on avaldatud vaid kümne töötaja keskmine palk. Koda tegi ministeeriumile ettepaneku jätta see muudatus seaduseelnõust välja.