Põhjanaabrite lennukas aasta algus: Finnairi käive kasvas pea 15 protsenti

«Mul on hea meel, et esimest korda üle kümne aasta saavutasime esimeses kvartalis võrreldaval baasil ärikasumi. Teenindasime kolme miljonit reisijat ja suurendasime mahtusid pea viiendiku võrra kvartalis, mis on tavapäraselt meie nõrgim,» ütles Finnairi tegevjuht Vauramo.