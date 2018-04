Suur kahtlustus: kindlustusfirmad maksavad ümbrikupalka

«Vaatasime need firmad üle ja avastasime, et paljud maksavad erakordselt vähe tööjõumakse,» rääkis Narusk, lisades, et ei ole loogiline, kuidas numbrite järgi saavad töötajad kätte umbes 500 eurot kuus, mille eest reaalsuses ei töötaks ükski plekksepp, maaler ega lukksepp.

Eesti kindlustusseltside liidu juhatuse liige Lauri Potsepp ütles, et niikaua, kuni riik lubab ümbrikupalga maksjatel tegutseda, võib selliseid firmasid ka koostööpartneritena kasutada, märkides sealjuures, et see on maksuameti, mitte kindlustusseltside kontrollida.