Elektrilevi avab Tallinnas 2 miljonit maksma läinud müravaba alajaama

«Ekskavaatori alajaam asub elamute piirkonnas ja sellest tulenevalt pidime leidma ka sobiva lahenduse, et alajaama töö kohalikke elanikke ei häiriks,» ütles Elektrilevi võrguehituse juht Kristo Külljastinen, lisades, et alajaama kaks suurt trafot on ehitatud müratõkkehoonete sisse, mis teeb alajaama igapäevase töö müravabaks.