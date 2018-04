USA suurim relvalobist kogus vaatamata koolitulistamisele rekordilise summa annetusi

Veebruaris toimunud traagiline Parklandi koolitulistamine, mille käigus hukkus 17 inimest, paistab olevat koondanud lisaks NRA vastastele ka NRA toetajad, sest organisatsioon kogus märtsis 2,4 miljoni dollari eest annetusi, mis on suurim ühe kuu jooksul kogutud summa peale 2003. aasta juunit, kirjutab BBC .

Tegu ei ole esimese korraga, kui traagiline massitulistamine on toonud NRA'le annetuste tulva. Pärast 2013. aastal toimunud Sandy Hooki koolitulistamist Conneticutis kogus organisatsioon jaanuariga 1,1 miljonit ja veebruariga 1,5 miljonit dollarit.

Suur osa NRA kogutud annetusrahast läheb organisatsioonile meelepäraste poliitikute kandidatuuride toetamiseks (kes on muidugi vabariiklased). Näiteks sai Florida senaator Marco Rubio NRA käest oma kampaaniaks üle kolme miljoni dollari.

USA relvade vastased organisatsioonid pole saavutanud annetuste kogumisel ligilähedalegi sellist edu. Mittetulunduslik relvade piiramist pooldav organisatsioon Everytown for Gun Safety kogus märtsiga ainult 13 580 dollarit.

Pärast Parklandi tulistamist alanud liikumine March for Our Lives kogus veebruariga küll 3,5 miljonit dollarit, mis on mõnevõrra erandlik, kuid enamus kogutud rahast läks hukkunute omaksetele, jättes vähe võimalusi poliitika mõjutamiseks.