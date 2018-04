Analüütikud: Baltimaad ei peaks euroraha olulise vähenemise pärast muretsema

Financial Timesi väide nagu suunataks raha Kesk- ja Ida-Euroopast finantskriisis räsitud Lõuna-Euroopasse, tuleks võtta üsna rahulikult, ütlevad Brüsseli mõttekodade eelarveeksperdid, vahendab ERR .

«Küsimus on pigem selles, kes nendest muudatustest veidi vähem või rohkem kaotab,» sõnas Nuneze, lisades, et ta ei usu, et rohkem raha läheb Lõuna-Euroopasse.