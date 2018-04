Eesti andmekaitseseadused on Google'ist ka tugevamad

«Näiteks, kui me saame Eleringilt või sideettevõtjalt mingid andmed ja selle tulemusel kõik ülejäänud ettevõtjad ei pea esitama oma andmeid, siis ühtepidi on see positiivne efekt, aga me mõistame, et selle ettevõtja jaoks on see probleem, kes meie jaoks peab need andmed kokku panema,» märkis ta. Nii püüabki amet nii palju kui võimalik sellistele ettevõtetele nõu ja jõuga abiks olla.

Mis puudutab andmete küsimist selliste netihiidude nagu Facebooki või Google käest, siis läbi rahvusvaheliste konsortsiumide juba töö käib ka selles suunas. «Praegu Facebookiga meil minu teada initsiatiivi veel püsti pandud ei ole, aga ma ei saa seda Ameerika kohta päris välistada,» rääkis Mägi.

Küll aga on Google'iga moodustumas nii Euroopa statistikaametite konsortsiume kui ka ÜRO tasemel ka rahvusvaheline. «Kui me lähme informatsiooni küsima, siis kõike küsida ei ole mõistlik. Sa lihtsalt ladustad seda ja sul ei ole sellega midagi teha,» sõnas Mägi.

Nii ongi statistikaametite võrgustikes üks arutelu koht, mis informatsiooni, kui sagedasti ja millisel kujul täpselt vajatakse. «Selles osas võib öelda, et rahvusvahelisel tasandil käib juba täna tõsine koostöö Google'iga,» toonitas Mägi. Ta toob välja, et näiteks pagulasrännet juba analüüsitakse Google'i otsingute põhjal, täpsemalt nende otsingute põhjal, kus nad uurivad oma sihtlinnu.

Eesti andmekaitseseadused väga tugevad

Olukorras, kus ametist on kujunemas andmeagentuur, mille põhiülesanne on muuta info kiirelt, lihtsalt ja mugavalt kättesaadavaks ettevõtjatele, riigiasutustele ja kõigile teistele soovijatele, on kindlasti põhjendatud küsimus, kuidas kogu selle protsessi tulemusel tagatakse andmete kaitse.

«Tegelikult on meil Eestis väga hea ja tugev isikuandmetekaitseseadus ja kõik, mis me teeme, vastab absoluutselt sellele isikukaitseseadusele. Kusjuures, küberturvalisuse ja isikuandmete puhul me võime jätkuvalt öelda, et meil on tugevam kaitse kui Google'il,» sõnas Mägi.

Küll aga on Eestis nõrgas seisus üksikandmete kaitse. «Üksikandmed puudutavad eelkõige ettevõtjaid. Ei soovi nemadki, et nende ettevõtete andmed oleks kõigi jaoks nähtavad. See on osaliselt isegi ärisaladus. Tõsine teema on nüüd see, kuidas me kaitseme neid üksikandmeid,» märkis statistikaameti juht.

Samas kinnitas ta, et Eestis on see praegu tagatud. «Kui te näiteks andmebaasis otsite midagi, tahate otsida konkreetse sektori ettevõtjaid Põlvamaal, siis sagedasti te näete, et seal on auk, seal ei ole ühtegi näitajat – aga samas te teate, et seal on mingi ettevõtja –, siis tegelikult see, et me ei avalda neid andmeid, ongi nende üksikandmete kaitse,» kirjeldas ta.

Ka ütles Mägi, et suuri infrastruktuurihankeid seoses süsteemide uuendamisega ei tule. «Me ei ehita ühtegi püsisüsteemi. Peamine, millest me räägime, on andmelaondus, andmejärvendus, mille puhul on võimalik kõik meie rakendused lõikuda väikesteks Lego klotsideks ja meie rakenduste maksumus ei ületa ühelgi juhul poolt miljonit eurot,» selgitas statistikaameti juht.

Kuivõrd samamoodi maksu- ja tolliametiga teenindab ka statistikaametit sama IT-üksus ehk rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus (RMIT), siis on nende vastutada nii see, et süsteemid oleks turvalised, kui ka see, et plaanitavad rakendused valmiks õigel ajal.

Kokku läheb 16 miljonit

Puhtalt IT-investeeringute maht on kokku 11 miljonit, millele lisanduvad veel arenduskulud kokku 5 miljoni euro ulatuses. Mägi sõnul saab Eesti selle süsteemi tegemisega isegi odavalt hakkama. «Võin öelda, et Uus-Meremaal kulutas 60 miljonit kohalikku dollarit,» tõi ta välja. Eurodesse ümberarvutatuna teeb see ligi 36 miljonit eurot.

Ühtlasi tähendab süsteemimuutus seda, et järgmise viie aasta jooksul kujundatakse ümber ka teatud töökohad nii statistikaametis endas kui eri ministeeriumides. «Mis meil selgelt muutub, on kompetents. Seniajani on meil olnud kõrgharidusega matemaatikud, nüüd kasvab aina IT-inimeste hulk,» märkis Mägi.