Asjatundja: oleme majandustsükli tõusufaasi viimases vaatuses

«Alla kümme protsenti portfellist on mul Tallinna ja Riia kinnisvaraarendustes, aga arvestatav osa on tagatud laenudes, eelkõige lühemaajalistes tagatud laenudes,» selgitas Liivamägi. Tema sõnul on eesmärk majandustsükli järgmises vaatuses omada piisavalt kapitali, et aktsiaid, kinnisvara ja võlakirju taas atraktiivselt hinnatasemelt soetada.