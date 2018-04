Ilm ei anna armu: ülemaailmne veinitoodang on langenud 60 aasta madalaimale tasemele

Veiniorganisatsiooni OIV statistika kohaselt toodeti eelmisel aastal kokku 250 miljonit hektoliitrit veini, mis on 8,6 protsenti vähem, kui 2016. aastal, vahendab Reuters. Üks hektoliiter on võrdeline 100 liitri veiniga või 133 standardse 750 milliliitri suuruse veinipudeliga.

Nii andis ka Prantsusmaa valitsus eelmisel aastal teada, et riigi veinitootmine langes rekordiliselt madalale tasemele keeruliste ilmaistikuolude tõttu. Suvised külmad temperatuurid, põud ja tormid mõjutasid enamike tähtsamaid viinamarja kasvatuspiirkondi, teiste hulgas ka Bordeaux ja šampanja tootmispiirkondi.

Seevastu on veinitootjate elu Ameerika Ühendriikides, mis on suuruselt maailma neljas veinitootja, palju parem. USAs püsis veinitootmine samal tasemel, mis mullu. Samuti püsis veinitootmine stabiilsena Hiinas, mis on Austraalia ja Argentiina järel seitsmes suurim veinide tootja maailmas.