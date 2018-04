Ligi: aktsiisid on õilsad maksud

Ligi astus üles Äripäeva kütusekonverentsil, kus arutati paneeldiskussioonis aktsiiside rolli üle meie maksusüsteemis. Jürgen Ligi leidis, et aktsiisimaksud on õilsad, kuna nad aitavad reguleerida tervist ja keskkonda kahjustavat tarbimist. Samas tuleb poliitiku sõnul hoolega, et aktsiisidega üle piiri ei mindaks, pärast mida hakkavad need takistama teatud majandusvaldkondade toimimist.

Kas seda on praegu Ligi hinnangul tehtud? «Ma olen kahtlev praeguste aktsiidie suhtes. Ma pole teemas nii sees. Seda võin ma öelda, et me pole seadnud eesmärgiks olla madalaima aktsiisiga riik Euroopas,» rääkis ta. «Samas tuleb ikkagi vaadata, et piiriülesed mõjud liiga suureks ei läheks,» hoidis ta tavatult tasakaalukat joont.

«Ma kordan veel, et aktsiis on õilis maks, seni kuni ta töötab. Inimestel ei tasu muretseda mitte niivõrd kulude, vaid tulude pärast, mida nad teenivad. See on targem strateegia ja nii tulevad paremad otsused,» märkis ta, lisades, et lõunanaabrite odavate hindade üle on juba liiga palju põhjendamatut lärmi löödud.

Isamaa ja Res Publica liidu liige, endine rahandusminister Sven Sester rääkis samas paneeldiskussioonis, et enne aktsiisitõuse tuleb alati küsida, et mis on eesmärk. Kas need eesmärgid on täitunud? Kui vaadata eelarvelaekumisi, siis näiteks kütuse- ja alkoholiaktsiisid oma eesmärke täitnud ei ole, pidi poliitik tunnistama. «Samas pole meil kunagi olnud eesmärki olla piirkonna madalaimate aktsiisidega riik.»

Vabaerakondlane Ardo Ojasalu vaade oli see, et aktsiisid on Eesti poliitikas olnud läbi aegade vaeslapse rollis. «Reformierakond ei luba tulumaksu tõsta, sotsid ei luba käibemaksu tõsta, IRL ei luba varamakse tõsta. Aga raha on vaja ja ainuke katteallikas on paraku olnud aktsiisid,» rääkis mees.

Tema sõnul on see nii juba pikki aastaid olnud, eriti on aga aktsiiside «juurde keeramine» intensiivistunud alates 2015. aastast. «Taavi Rõivase valitsuse ajal tõusid aktsiisid aeglasemalt, Jüri Ratase valitsuse ajal kiiremini. Mõlemad teevad sama, ainuke vahe on kiiruses,» ütles ta. «Ja arvata, et aktsiisid tulevikus ei tõuseks, on ka sinisilmne.»