Ryanair plaanib osta pea 2,5 miljardi euro eest uusi lennukeid

Ryanair on on suurim Boeingi lennukite operaator Euroopas ning hetkel on ettevõttel 430 Boeing 737 lennukit, vahendab Reuters. Ettevõtte esindajate sõnul võimaldab uus tellimus neil täita oma 2024. aastaks seatud eesmärgi teenindada 200 miljonit reisijat aastas.