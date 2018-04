Eestis peetakse maailma suurimat küberkaitseõppust

Eesti poolse õppuse meeskonna juhi staabi- ja sidepataljoni ülema abi, major Uko Valtenbergi sõnul on tänavune õppus eriline selle poolest, et eestlased harjutavad õppusel ebatavaliselt suure meeskonnaga, millest ligi poole moodustavad Ameerika Ühendriikide õhuväe rahvuskaardi sõjaväelased. «Sel aastal on Eesti meeskonnas ligi 50 eksperti, mis on ligi kolm korda suurem kui varasematel kordadel,» ütles major Valtenberg, lisades, et see on taas suurepärane näide Eesti ja Ameerika Ühendriikide omavahelisest tugevast koostööst.