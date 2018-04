Soomlaste viinaralli hääbumine viib Eestilt pea 100 miljonit

Alkoholiostmise vähenemine on vähendanud ka soomlaste kogukulutusi Eestis, mis langesid 2017. aastal võrreldes 2014. aastaga 90 miljoni euro võrra 625 miljonile eurole. «Toidu, maiustuste ja tubaka ostmine on võrreldes paari aasta taguse ajaga sisuliselt kokku kuivanud, kuna need tooted olid tavapäraselt samas ostukorvis alkoholiga,» lisas kaubandusföderatsiooni peaökonomist Jaana Kurjenoja.

Föderatsiooni hinnangul on siiski ostlemine üks peamisi põhjuseid, miks soomlased Eestis käivad, ehkki Eesti on kaotanud oma hinnaeelist ja on samuti silmitsi veebipõhiste jaemüüjate kasvava konkurentsiga.

Samal ajal kui kaupade ostmine on vähenenud, on Eestit külastavate soomlaste seas kasvanud aga teenuste tarbimine. Nimelt kulutati mullu reisieelarvest teenustele keskmiselt 38 protsenti ehk viis protsendipunkti rohkem kui 2014. aastal.

«Seda arengut oli oodata, sest Eesti suhteline hinnaeelis Soome ees on selgelt kõrgem teenuste puhul. Tarbijatele suunatud teenused on Eestis ühtlasi palju odavamad võrreldes Euroopa hinnatasemega,» sõnas Kurjenoja.