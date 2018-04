Euroopa Komisjon otsustas: limonaadimaks ei ole riigiabi

Tänavu veebruaris teavitas Iirimaa Komisjoni, et plaanib kehtestada maksu magustatud jookidele, eesmärgiga teha kindlaks, et tegu ei ole Euroopa Liidu regulatsioonide kohaselt riigiabiga. Täpsemalt hakkaks maks kehtima magusatele jookidele, millele on lisatud suhkrut ja mille suhkrusisaldus ületab 5 grammi.

Komisjon jõudis asja uurides järeldusele, et magusaid jooke võib kohelda teisiti kui teisi suhkrurikkaid tooteid, võttes arvesse terviseeesmärke. Seejuures märkis Komisjon, et antud joogid on peamine toiteväärtusevabade kalorite allikas ja on seetõttu eriti suureks terviseriskiks. Samuti on selliste jookide puhul suurem ületarbimise oht, mis viib omakorda rasvumiseni.