Siseriikliku kaubavedaja sõnul ei tasu välismaal tankimine ära

«Meie võitsime tänu sellele, et sujuva sõiduga kulub auto vähem, rehvid kuluvad vähem ja piduriklotsid säilivad oluliselt kauem. Ka liiklusoht on väiksem, kaup ei lähe katki ning õnnetusi on oluliselt vähem. Ka keskkond on võitnud, sest süsihappegaasiheitmed on 50 protsenti madalamad võrreldes viie aasta taguse ajaga,» ütles Laul, kuigi märkides, et ka kasutatavad autod on võrreldes viie aasta tagusega oluliselt kütusesäästlikumad.