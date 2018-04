Eesti kütuseärimees talitab Emmanuel Macroni sõnade järgi

Moppel rääkis Äripäeva kütusekonverentsi ettekandes, kuidas sarnaselt kahekiiruselise Euroopa ideele on ka Olerexi viimaste aastate areng olnud kahesuunaline.

Esimene osa nende kütuseärist on Eestis, kus valitseb stagnatsioon ja kus eriti lõunapoolsete tanklate käive on drastilises languses. Samas kasv tuleb naaberriikidest, Lätist ja Leedust, kus kütusetarbimine on tänu madalamatele aktsiisidele plahvatuslikult kasvanud. Konkurentsitult suurima käibega Olerexi tankla ongi näiteks Leedus.

«Siit jõuamegi Macroni soovituste juurde. Ta rääkis hiljutises kõnes kahekiiruselisest Euroopast. Need, kes tahavad liikuda kiiremini, ei tohi olla takistatud nende poolt, kes liiguvad aeglasemalt. Antud juhul on see Eesti riik, kes liigub aeglasemalt,» sõnas Moppel. «Me ei pea takerduma riigi aeglusse, vaid liigume eest ära ja töötame pidevalt selle nimel, kuidas välisturgudel meie klientidele tankimine võimalikult mugavaks ja lihtsaks teha,» lisas mees.

Viimane tähendab näiteks seda, et Olerex aitab oma välismaa kliente käibemaksu tagastuseks vajaliku dokumentatsiooniga. «Võibki öelda, et paljuski konkureerime me välismaal just Eesti vedajate pärast, et nad meile tuleksid.»

Moppel ei ole eriti lootusrikas, et riik võiks kütuse aktsiisitõusud tagasi keerata. Samas ta imestas, kui kergekäeliselt riigi poliitikud ja ametnikud kaotatud maksutulusse suhtuvad. Moppeli sõnul päästab meid suurest eelarve puudujäägist praegu vaid see, et Eesti majandus kasvab üllatavalt hästi. «Tänu pikalt nägemata majanduskasvule tuleb meie riigieelarve täis, seda vaatamata sellele, et kütuseturg on kõvas languses,» selgitas ta.

Kuigi suur osa Eesti rahvusvahelistest autovedajatest on kolinud tankimisega naaberriikidesse, on Moppeli sõnul Olerexi ketis ometi jaamu, kus tankimine on stabiilne või isegi kasvanud. Need tanklad asuvad aga Põhja-Eestis. Hoolimata viletsast käekäigust Lõuna-Eestis ei kavatse vähemalt sel aastal Olerex tanklaid sulgeda. «Küll aga peame vähendama investeerinuid, kasvõi Valgas või Pärnus. Kui klientuur ikka väheneb, pole midagi parata,» lisas ta.