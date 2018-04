Esimene kvartal tõi pankade kasumi languse

Viimastel kuudel on suurenenud eelkõige laenamine kinnisvaraettevõtetele: märtsis anti neile peaaegu pool uutest pikaajalistest laenudest. Varasemast aktiivsema laenutegevusega paistsid esimeses kvartalis silma ka veonduse ja laondusega tegelevad ettevõtted.

Samas on majapidamiste autoliisingute maht viimastel kuudel kiiremini kasvanud. Seda on muu hulgas mõjutanud aasta alguses kehtima hakanud muudatus ettevõtetele kuuluvate sõiduautode maksustamise korras, mille tõttu on hakatud ettevõtete sõiduautosid eraisikute nimele ümber vormistama.