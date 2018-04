Olerex: kütusemüüjad konkureerivad välismaal Eesti klientide pärast

«Täna on Olerexi suurim tankla käibe poolest Leedus. Konkurentsitult,» ütles Antti Moppel Äripäeva kütuseturu aastakonverentsil.

Moppeli sõnul paistab tanklate müügistatistikat vaadates selgelt välja peamiste transiidikoridoride, näiteks Via Baltica ja Via Hansaetica, äärsete tanklate müüginumbrite oluline langus alates aktsiisitõusude rakendamisest 2016. aastal.

Kõige enam on vähenenud piirilähedaste rahvusvahelistele vedudele suunatud diislikütuse müük. Samas on mõju eraklientidele ja väljaspool transiidikoridore asuvates tanklates olnud oluliselt väiksem ning näiteks Tallinn-Narva trassil asuvas tanklas on müük samal ajal oluliselt kasvanud.