Brüssel võib vähendada Ida- ja Kesk-Euroopa eurotoetusi

Muudatus on osa tuleval kuul tutvustatavast Euroopa Komisjoni eelarvekavast aastateks 2021-2027 ning puudutab 350 miljardi eurost ühtekuuluvuspoliitikat, mille eesmärk on toetada liidu vähem arenenud liikmeid.

Plaani kohaselt tahetakse muuta senist korda, kus raha jaotatakse võttes arvesse sisemajanduse koguprodukti (SKP) inimese kohta ning asendada see laiemate kriteeriumitega. Uued kriteeriumid oleksid seotud muuhulgas noorte töötusega, hariduse, keskkonna, migratsiooni ja innovatsiooniga, kirjutab Financial Times.

Eelkõige on muudatused murettekitavad Poolale ning Ungarile, mis on ühtekuuluvuspoliitika suured tulusaajad, kuid on demokraatlike standardite ja õigusriigi küsimustes Brüsseliga vastuollu sattunud. Seejuures on Poola ka hoiatanud, et Euroopa Liidu rahastuse sidumine kohtusüsteemi sõltumatusega tekitaks «tohutuid probleeme» ning rikuks riigi suveräänsust.