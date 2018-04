Eesti Panga asepresident kinnisvara hinnatõusust: minu võit on minu laste kaotus

«Korterite ja elumajade hinnatõus ei tee ühiskonda tervikuna kuigi palju rikkamaks, sest suures osas jagatakse rikkust lihtsalt ümber – tegemist on ökonomistide terminit kasutades nullsummamänguga, kus ühe võit on teise kaotus,» arutles Eesti Panga asepresident Madis Müller keskpanga blogis selle üle, kes kinnisvara hinnatõusust võitma peaksid.

Asepresidendi sõnul võidavad need, kel on juba vähemalt nii palju kinnisvara, kui nad vajavad, ning kaotavad need, kel seda veel ei ole. «Minu võit on minu laste kaotus,» lausus Müller, lisades, et kes aga kinnisvarabuumist küll vähemalt mõnda aega selgelt võita võivad, on kinnisvara arendajad, finantseerijad, maaklerid ja ehitajad. «Võibolla ka toimuvat kajastavad ajakirjanikud ja kommentaatorid,» sõnas Eesti Panga asepresident.