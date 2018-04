Jegorov: kõrgetest kütuseaktsiisidest võiks päästa automaks

Jegorov astus üles Äripäeva ja Eesti Õliühingu poolt korraldatud kütusekonverentsil. Ta vaatas ajas tagasi ja arutles, mis võimalused olid enne aktsiiside suurendamist veel rahandusministeeriumi töölaua peal.

Üks variant oligi automaksu kehtestamine. «Automaks annaks meile teistsugust paindlikkust. Autot pole võimalik kord nädalas või kuus Lätti viia nagu praegu kütust tangitakse. Auto on Eestis registreeritud ja siin kasutamiseks,» selgitas maksuekspert,

«Võib olla olnuks tõesti mõistlikum jätta kütuseaktsiisi kus see ja teine ning riigi tulu teenimise mõttes kehtestada hoopis automaksu või teemaksu,» mängis Jegorov Eesti seninägematu maksuga. Ta tegi näitliku arvutuse: kui me võtaks kõigi autode pealt aastas 10 eurot, teeniksime me juba aastas umbes 60 miljonit eurot. See oleks aga väga lihtsustatud rehkendus.

Kuigi automaksu pihta on pillutud palju kriitikat – Eestis on väga hõre asustus ja kehv ühistransport – siis Jegorovi hinnangul ei vasta see päris tõele. «Eesti linnastumise määr on kõrge. Inimesed elavad linnalähedastes asulates, kus on hea ühistransport,» selgitas mees, lisades, et seetõttu «ei pruugi auto omamise vajadust üldse olla, eriti kui neil autosid on kaks või kolm.»

Jegorov tõi näite, et praegu sõidavad maainimesed autodega pikki distantse, mistõttu sisuliselt maksavad nad praegu rohkem riigile kütuseaktsiisi kui nad tasuksid automaksu. «Kui automaksu soov poliitikutel tuleb, oleme valmis arutama. See diskussioon võiks tekkida,» rääkis maksuekspert.

Asekantsler arutas ka teiste võimaluste üle, mida võiks teha kõrgete kütuseaktsiisidega asemel. Näiteks langetame aktsiisid paljuräägitud Lätiga samale tasemele? Ainuüksi diislimaksu allapoole kohendus tähendaks Eesti riigile 100 miljonit maksukahju, ütles Jegorov.

Järgmine variant oleks teha diislikütuse aktsiisilangetus kitsalt transpordi- ja veosektorile. «See teoreetiline võimalus on meil pärast teekasutustasu kehtestamist olemas, kuid samas oleks see keeruline ja bürokraatlik ning seda oleks ressursimahukam hallata,» arutles Jegorov. See on netomõju ehk siis kahjusummast on Lätist Eestisse tagasi pöörduda võiva tankimise mõju on juba maha võetud.

Siiski märkis Jegorov, et tegemist oli nii öelda teoreetiliste võimalustega, mida praeguste aktsiiside asemel teha saanuks.